Gde je zapelo između Micića i Jokića na Eurobasketu? Brojke sve govore, da li je Vasa morao na hitno hlađenje?

Košarkaška reprezentacija Srbije neslavno je završila učešće na Eurobasketu ovog leta.

Kobna po "orlove" bila je selekcija Finske u osmini finala, koja je savladala našu selekciju rezultatom 92:86. Posle bitke lako je biti general, ali nije tajna da je samo nekoliko košarkaša Srbije opravdalo učinak u dresu srpske selekcije. Ako izuzmemo Nikolu Jokića, Nikolu Jovića, iskusnog Stefana Jovića koji je zakrpio igru našeg tima na poziciji pleja, ali i energiju Alekse Avramovića koja često ume da ode u kontra smeru, većina tima koji je selektirao Svetislav