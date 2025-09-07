Mihailo Vukobratović je ovako govorio o čuvenim serijama koje je snimao: Mnogi ovo nisu znali o seriji "Bolji život"

Reditelj Mihailo Vukobratović preminuo je danas u 73. godini.

Tokom svoje bogate karijere, režirao je brojne poznate serije, među kojima su "Bolji život", "Nije lako sam muškarcima", "Otvorena vrata", "Stižu dolari", "Bela lađa", kao i mnoge druge. Posebno je bio poznat po saradnji sa Sinišom Pavićem. "Bela lađa", koja se i danas reprizira, ostala je upamćena po karakterističnom liku Srećka Šojića, dok je Vukobratović isticao da Pavićevi tekstovi, iako na prvi pogled karikaturalni, kriju duboku analizu društva i kritički