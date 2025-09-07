Mihailo Vukobratović je ovako govorio o čuvenim serijama koje je snimao: Mnogi ovo nisu znali o seriji "Bolji život"

Kurir pre 3 sata  |  Telegraf)
Mihailo Vukobratović je ovako govorio o čuvenim serijama koje je snimao: Mnogi ovo nisu znali o seriji "Bolji život"

Reditelj Mihailo Vukobratović preminuo je danas u 73. godini.

Tokom svoje bogate karijere, režirao je brojne poznate serije, među kojima su "Bolji život", "Nije lako sam muškarcima", "Otvorena vrata", "Stižu dolari", "Bela lađa", kao i mnoge druge. Posebno je bio poznat po saradnji sa Sinišom Pavićem. "Bela lađa", koja se i danas reprizira, ostala je upamćena po karakterističnom liku Srećka Šojića, dok je Vukobratović isticao da Pavićevi tekstovi, iako na prvi pogled karikaturalni, kriju duboku analizu društva i kritički
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Preminuo Mihailo Vukobratović (73), reditelj čuvenih serija koje su obeležile domaću kinematografiju

Preminuo Mihailo Vukobratović (73), reditelj čuvenih serija koje su obeležile domaću kinematografiju

Euronews pre 27 minuta
Umro Mihailo Vukobratović

Umro Mihailo Vukobratović

Nova pre 2 sata
Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović

Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović

Novi magazin pre 1 sat
Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović

Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović

RTV pre 2 sata
Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović

Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović

N1 Info pre 2 sata
Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović

Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović

Radio 021 pre 2 sata
Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović

Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DolarSiniša Pavićmihailo vukobratović

Zabava, najnovije vesti »

"Direktno se spucao u mene": Ana Ćurčić trpi bolove nakon udesa: "Ja sam sva sreća, izbegla"

"Direktno se spucao u mene": Ana Ćurčić trpi bolove nakon udesa: "Ja sam sva sreća, izbegla"

Blic pre 26 minuta
"Sa kebom bih i intimne odnose": Naša poznata glumica (84) šokirala odgovorom: "Mima Karadžić se odrtavio"

"Sa kebom bih i intimne odnose": Naša poznata glumica (84) šokirala odgovorom: "Mima Karadžić se odrtavio"

Blic pre 42 minuta
Evo u kakvom su odnosu Luka i grofica: Sve isplivalo na videlo: "Ima pravo da me komentariše"

Evo u kakvom su odnosu Luka i grofica: Sve isplivalo na videlo: "Ima pravo da me komentariše"

Blic pre 16 minuta
Nikada ne ljubite svoje mačke! Evo i zašto

Nikada ne ljubite svoje mačke! Evo i zašto

Blic pre 51 minuta
Mladen Mijatović posetio veliku svetinju: Ovako provodi vreme pre povratka na televiziju

Mladen Mijatović posetio veliku svetinju: Ovako provodi vreme pre povratka na televiziju

Blic pre 1 sat