Novi talas vrućina, pa snažno nevreme u Srbiji: Nova vremenska prognoza Čubrila za septembar

U Srbiju se ponovo vratilo tropsko vreme, temperature su oko 30 stepeni u proseku, a meteorolog-amater Marko Čubrilo je objavio novu vremensku prognozu do kraja septembra.

Prema njegovoj najavi, prvo ozbiljnije pogoršanje vremena očekuje se oko 19. septembra. "Početkom sledeće nedelje će se ka nama širiti hladan front ciklona nad Velikom Britanijom ispred kojeg će prodirati topao, subtropski, vazduh te će do srede temperature vazduha biti iznad proseka i maksimumi bi se trebali kretati od +27 do +33 stepena Celzijusa. U sredu uveče na zapadu regiona, a u noći ka četvrtku i u četvrtak tokom dana ovo pogoršanje i osetno osveženje