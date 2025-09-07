Novi zemljotres u Srbiji: Potres jačine 3,4 stepena po Rihteru u Sjenici, zaljuljalo se u više gradova

Zemljotres od 3,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas nešto pre 14 časova područje Sjenice.

To je drugi jači zemljotres u samo dva dana koji je pogodio ovo mesto. Kako su saopštili iz Republičkog seizmološkog zavoda, potres je registrovan u 13.39 časova, na dubini od 5 kilometara. Pre samo dva dana zemljotres jačine 4.4 stepena po Rihteru pogodio je Goliju, područje Sjenice. Dvadesetak minuta kasnije usledio je još jedan, slabiji potres magnitude 2, a za manje od sat i po od prvog zabeležen je i treći zemljotres na istom mestu, magnitude 1.9. Kako građani