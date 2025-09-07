Tursku pogodio zemljotres 4,5 stepeni

ISTANBUL – Zemljotres jačine 4,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas zapadnu Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je oko 150 kilometara severoistočno od Izmira, na dubini od sedam kilometara. Za sada nema izvešzaja o povredama ili materijalnoj šteti. Tu oblast ranije danas pogodio je zemljotres jačine 5 stepeni. U ovoj oblasti je 10. avgusta zabeležen potres jačine 6,1 stepen Rihterove skale prilikom kojeg je poginuo je 81-godišnji muškarac, dok je 29 ljudi povređeno, prenosi Tanjug . Pričinjena je i materijalna šteta u toj oblasti -