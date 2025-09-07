Siner - Alkaraz uživo finale US Opena: Haos u Njujorku zbog Trampa, finale kasni

Mondo pre 43 minuta  |  Mladen Šolak
Siner - Alkaraz uživo finale US Opena: Haos u Njujorku zbog Trampa, finale kasni

Dvojica trenutno najboljih igrača na svetu, prvoplasirani na ATP listi Janik SIner i drugoplasirani Karlos Alkaraz, igraju na US Openu treće uzastopno grend slem finale ove godine.

Na Rolan Garosu je u epskoj borbi za titulu pobedio Karlos Alkaraz posle pet i po sati (3:2), na Vimbldonu je Janik Siner trijumfovao u četiri seta (3:1), a ko će pobediti ove večeri u Njujorku pred Donaldom Trampom? Pratite finale uz MONDO. Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp stigao je u Nacionalni teniski centar "Bili Džin King", da bi uživo gledao finale Alkaraza i Sinera. Zbog njegovog dolaska i pojačanih bezbednosnih mera, finale je pomereno sa 20
Odbranila titulu: Sabalenka osvojila US Open u istorijskom finišu! Luka Dončić – čovek koji stavi naciju na pleća i donese je…

Hot sport pre 58 minuta
Nova pre 23 minuta
Sport klub pre 23 minuta
Nova pre 3 minuta
Dnevnik pre 58 minuta
Kurir pre 33 minuta
B92 pre 3 minuta
Početak finala Ju Es opena odložen zbog bezbedonosnih provera, na meč stigao i Donald Tramp koji je dočekan ovacijama i…

Danas pre 18 minuta
Maestralni Dončić poslao Sloveniju u četvrtfinale Evropskog prvenstva

Danas pre 1 sat
Peta titula za Draginju Vuković

Danas pre 1 sat
Igor Rakočević: Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je…

Danas pre 2 sata
Odbojkašice Italije osvojile zlato na Svetskom prvenstvu na Tajlandu, Brazilu pripala bronza

Danas pre 2 sata