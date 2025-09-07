Siner - Alkaraz uživo finale US Opena: Haos u Njujorku zbog Trampa, finale kasni

Dvojica trenutno najboljih igrača na svetu, prvoplasirani na ATP listi Janik SIner i drugoplasirani Karlos Alkaraz, igraju na US Openu treće uzastopno grend slem finale ove godine.

Na Rolan Garosu je u epskoj borbi za titulu pobedio Karlos Alkaraz posle pet i po sati (3:2), na Vimbldonu je Janik Siner trijumfovao u četiri seta (3:1), a ko će pobediti ove večeri u Njujorku pred Donaldom Trampom? Pratite finale uz MONDO. Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp stigao je u Nacionalni teniski centar "Bili Džin King", da bi uživo gledao finale Alkaraza i Sinera. Zbog njegovog dolaska i pojačanih bezbednosnih mera, finale je pomereno sa 20