Desetoro Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak pušteno da se brani za slobode, među njima i lekar

N1 Info pre 1 sat  |  Ksenija Pavkov N1 Beograd
Desetoro Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak pušteno da se brani za slobode, među njima i lekar
Novosađanin Boris Balan Nikolić, student Srđan Kner, veterani Slobodan Ignjatov i Aleksandar Dostanić, građani Nikola Kalmar i Željko, veteran Željko Golu, taksista Dragan Šapotić, studentkinja Marina Rodić, kao i lekar Predrag Stanić pušteni su da se brane sa slobode, a terete se za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Ispred suda građani su se okupili u znak podrške podrške uhapšenima tokom trajanja saslušanja ulazi u peti sat. U zgradi pravosudnih
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Protesti podrške blokadama u više gradova

Protesti podrške blokadama u više gradova

RTS pre 30 minuta
Desetoro Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak pušteno da se brani za slobode

Desetoro Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak pušteno da se brani za slobode

Nova pre 55 minuta
Devetoro Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak braniće se sa slobode, među njima i lekar

Devetoro Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak braniće se sa slobode, među njima i lekar

Radio 021 pre 1 sat
FOTO i VIDEO: Novosađani ispred suda, devetorica uhapšenih puštena da se brane sa slobode

FOTO i VIDEO: Novosađani ispred suda, devetorica uhapšenih puštena da se brane sa slobode

Moj Novi Sad pre 2 sata
Zrenjaninci masovno ispred zgrade sud-a u Novom Sadu! Podrška uhapšenoj Miljani i njenoj majci Dragani Za Miljanu i Draganu

Zrenjaninci masovno ispred zgrade sud-a u Novom Sadu! Podrška uhapšenoj Miljani i njenoj majci Dragani Za Miljanu i Draganu

Volim Zrenjanin pre 2 sata
Veteranu uhapšenom na protestu u Novom Sadu sud zabranio prilazak svedocima

Veteranu uhapšenom na protestu u Novom Sadu sud zabranio prilazak svedocima

N1 Info pre 3 sata
Saslušanja u Novom Sadu zbog protesta, jedan od uhapšenih brani se sa slobode

Saslušanja u Novom Sadu zbog protesta, jedan od uhapšenih brani se sa slobode

NIN pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadRodićTužilaštvoDostanićKCV

Vojvodina, najnovije vesti »

Protesti podrške blokadama u više gradova

Protesti podrške blokadama u više gradova

RTS pre 30 minuta
Desetoro Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak pušteno da se brani za slobode, među njima i lekar

Desetoro Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak pušteno da se brani za slobode, među njima i lekar

N1 Info pre 1 sat
Desetoro Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak pušteno da se brani za slobode

Desetoro Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak pušteno da se brani za slobode

Nova pre 55 minuta
Devetoro Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak braniće se sa slobode, među njima i lekar

Devetoro Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak braniće se sa slobode, među njima i lekar

Radio 021 pre 1 sat
Izmene režima saobraćaja u pojedinim ulicama u Futogu, Sremskoj Kamenici, Novom Sadu i Petrovaradinu

Izmene režima saobraćaja u pojedinim ulicama u Futogu, Sremskoj Kamenici, Novom Sadu i Petrovaradinu

NoviSad.com pre 1 sat