Petorica Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak puštena da se brane za slobode, među njima i lekar

Novosađanin Boris Balan Nikolić, student Srđan Kner, veterani Slobodan Ignjatov i Aleksandar Dostanić, kao i lekar Predrag Stanić pušteni su da se brane sa slobode, a terete se za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Ispred suda građani su se okupili u znak podrške podrške uhapšenima tokom trajanja saslušanja ulazi u peti sat. U zgradi pravosudnih organa u Novom Sadu od 10 sati jutros traju saslušanja više uhapšenih nakon incidenata na studentskom skupu na Univerzitetu u Novom Sadu. Građani i studenti okupili su se još u podne ispred zgrade novosadskog tužilaštva kako bi pružili podršku studentima i građanima koji su privedeni tokom protesta u petak. Prvo su pušteni Boris Balan