Potpuno pomračenje Meseca 7. septembra vidljivo iz Srbije

Večeras će u Srbiji biti vidljivo potpuno pomračenje Meseca sa trajanjem od 19:30 do 20:52, uz mogućnost organizovanog praćenja i stručne komentare.

Potpuno pomračenje Meseca moći će večeras u celosti da se posmatra iz Srbije, sa izlaskom Meseca oko 19 časova i trajanjem potpunog pomračenja od 19:30 do 20:52. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom očekuje se u 21:56, a sa polusenkom u 22:56. Oko 77% stanovnika Zemlje moći će da vidi ovu pojavu. N1 Info Radio 021 Novi magazin

Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" iz Beograda organizovaće posmatranje za građane, uključujući i prenos uživo preko interneta, dok će stručnjaci pružati komentare tokom događaja. Pomračenje je poznato i kao "krvavi Mesec" zbog crvenkaste boje Meseca tokom fenomena. Jugmedia Pirotske vesti Moj Novi Sad

Popularizator astronomije Branko Simonović ističe da će vrhunac pomračenja biti u 20:11, a Mesec će se nalaziti na 11-12 stepeni iznad horizonta. Nakon izlaska iz Zemljine senke u 22 časa, pojava će se završiti oko 23 časa. Telegraf Blic NIN

Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" podseća da je ovo retka i fascinantna pojava, jedna od najlepših kosmičkih predstava, vidljiva golim okom ukoliko nebo bude vedro. Nedeljnik