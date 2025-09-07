Saslušanja u Novom Sadu zbog protesta, jedan od uhapšenih brani se sa slobode

Student Akademije umetnosti Srđan Kner, jedan od uhapšenih na studentskom protestu održanom 6.septembra ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pušten je da se brani sa slobode.

Kako je kratko potvrdio njegov advokat, na teret mu se stavlja napad na službeno lice u vršenju dužnosti. U zgradi pravosudnih organa u Novom Sadu od 10 časova traju saslušanja više uhapšenih nakon incidenata na studentskom skupu na Univerzitetu u Novom Sadu. Kako je okupljenima rekao jedan od aktivista, nije poznat tačan broj uhapšenih koji će danas biti saslušan. Studenti u blokadi najavili su da će se od 18 sati, paralelno sa najavljenim skupom "protiv blokada",