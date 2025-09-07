Saslušanja u Novom Sadu zbog protesta, jedan od uhapšenih brani se sa slobode

NIN pre 16 minuta  |  Beta
Student Akademije umetnosti Srđan Kner, jedan od uhapšenih na studentskom protestu održanom 6.septembra ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pušten je da se brani sa slobode.

Kako je kratko potvrdio njegov advokat, na teret mu se stavlja napad na službeno lice u vršenju dužnosti. U zgradi pravosudnih organa u Novom Sadu od 10 časova traju saslušanja više uhapšenih nakon incidenata na studentskom skupu na Univerzitetu u Novom Sadu. Kako je okupljenima rekao jedan od aktivista, nije poznat tačan broj uhapšenih koji će danas biti saslušan. Studenti u blokadi najavili su da će se od 18 sati, paralelno sa najavljenim skupom "protiv blokada",
Moj Novi Sad pre 21 minuta
Novi magazin pre 41 minuta
Danas pre 51 minuta
RTS pre 51 minuta
N1 Info pre 1 sat
Nova pre 1 sat
Moj Novi Sad pre 1 sat
NIN pre 16 minuta
BBC News pre 36 minuta
Moj Novi Sad pre 41 minuta
Moj Novi Sad pre 21 minuta
Novi magazin pre 41 minuta