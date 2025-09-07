Večeras je potpuno pomračenje Meseca: Evo odakle i kad možete da posmatrate

Potpuno pomračenje Meseca moći će večeras, u noći 7. na 8. septembar, da se u celosti posmatra iz Srbije, a tu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto stanovnika Zemlje.

U Srbiji će se Mesec delimično pomračen pojaviti na istoku u večernjim satima, oko 19 časova. Potpuno pomračen će biti od 19.30 do 20.52. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21.56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56. Taj fenomen moći će u Srbiji organizovano da se prati preko interneta zahvaljujući Astronomskoj opservatoriji Beograd. Posmatranje će biti organizovano sa Astronomske stanice Vidojevica, program će početi u 19.00, a prenos uživo će