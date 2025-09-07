Večeras je potpuno pomračenje Meseca: Evo odakle i kad možete da posmatrate

Nova pre 30 minuta  |  Autor: Fonet
Večeras je potpuno pomračenje Meseca: Evo odakle i kad možete da posmatrate

Potpuno pomračenje Meseca moći će večeras, u noći 7. na 8. septembar, da se u celosti posmatra iz Srbije, a tu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto stanovnika Zemlje.

U Srbiji će se Mesec delimično pomračen pojaviti na istoku u večernjim satima, oko 19 časova. Potpuno pomračen će biti od 19.30 do 20.52. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21.56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56. Taj fenomen moći će u Srbiji organizovano da se prati preko interneta zahvaljujući Astronomskoj opservatoriji Beograd. Posmatranje će biti organizovano sa Astronomske stanice Vidojevica, program će početi u 19.00, a prenos uživo će
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ovo nismo mogli da vidimo 25 godina! Večeras je potpuno pomračenje Meseca, a videće se i iz Srbije, evo koliko će trajati

Ovo nismo mogli da vidimo 25 godina! Večeras je potpuno pomračenje Meseca, a videće se i iz Srbije, evo koliko će trajati

Alo pre 16 minuta
Večeras potpuno pomračenje Meseca, videće se i iz Srbije

Večeras potpuno pomračenje Meseca, videće se i iz Srbije

N1 Info pre 1 sat
"Krvavi Mesec" večeras nad Srbijom: Totalno pomračenje videćemo golim okom, evo tačne satnice fenomena na koji smo čekali 25…

"Krvavi Mesec" večeras nad Srbijom: Totalno pomračenje videćemo golim okom, evo tačne satnice fenomena na koji smo čekali 25 godina

Blic pre 40 minuta
Večeras potpuno pomračenje Meseca, videće se i iz Srbije

Večeras potpuno pomračenje Meseca, videće se i iz Srbije

Sputnik pre 35 minuta
Večeras pomračenje Meseca

Večeras pomračenje Meseca

Novi magazin pre 45 minuta
Večeras potpuno pomračenje Meseca, videće se i iz Srbije

Večeras potpuno pomračenje Meseca, videće se i iz Srbije

RTV pre 1 sat
Večeras pogledajte u nebo: Stiže nam potpuno pomračenje meseca

Večeras pogledajte u nebo: Stiže nam potpuno pomračenje meseca

BizLife pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Internet

Društvo, najnovije vesti »

N1 saznaje: Komandant SAJ-a razrešen dužnosti na zahtev Vučića

N1 saznaje: Komandant SAJ-a razrešen dužnosti na zahtev Vučića

N1 Info pre 10 minuta
Na Petrovaradinu osvanuo naprednjački baner: Vlast objavila spisak mesta današnjih skupova, učešće najavio i Vučić

Na Petrovaradinu osvanuo naprednjački baner: Vlast objavila spisak mesta današnjih skupova, učešće najavio i Vučić

Nova pre 15 minuta
VREME DANAS: Sunčan i topao dan širom Srbije, oprez u planinama

VREME DANAS: Sunčan i topao dan širom Srbije, oprez u planinama

Nedeljnik pre 6 minuta
Komandant SAJ-a razrešen dužnosti na zahtev Vučića, saznaje N1

Komandant SAJ-a razrešen dužnosti na zahtev Vučića, saznaje N1

Nova pre 6 minuta
Kontroverzna studija sugeriše: Meso može štititi od raka, ali postoji važna napomena

Kontroverzna studija sugeriše: Meso može štititi od raka, ali postoji važna napomena

Danas pre 6 minuta