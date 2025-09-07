Kit Kelog: Napad na Kijev ne govori da Moskva želi kraj rata

Politika pre 3 sata
Kit Kelog: Napad na Kijev ne govori da Moskva želi kraj rata

Prvi put Rusija napala zgradu ukrajinske vlade

VAŠINGTON – Specijalni američki izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog izjavio je danas da poslednji ruski napad na Kijev ne signalizira da Moskva želi diplomatski da okonča rat u Ukrajini. „Čini se da Rusija eskalira, a najveći napad tokom ovog rata je pogodio kancelarije ukrajinske vlade u Kijevu”, napisao je Kelog u objavi na društvenoj mreži Iks. Kelog je Ruski napad na Kijev u noći 7. septembra opisao kao signal kojim Rusija pokzauje da ne želi da diplomatskim putem
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tramp spreman za drugu fazu sankcija Rusiji; Zelenski: Četvoro poginulo, 44 ranjeno u ruskim napadima

Tramp spreman za drugu fazu sankcija Rusiji; Zelenski: Četvoro poginulo, 44 ranjeno u ruskim napadima

RTS pre 26 minuta
Rat - dan 1.292: Pogođena zgrada ukrajinske vlade; Ukrajinci povratili kontrolu; Rusiji slede sankcije?

Rat - dan 1.292: Pogođena zgrada ukrajinske vlade; Ukrajinci povratili kontrolu; Rusiji slede sankcije?

B92 pre 17 minuta
Gori zgrada ukrajinske vlade u Kijevu Podignuti NATO avioni, ima mrtvih i ranjenih, Ukrajina krvari

Gori zgrada ukrajinske vlade u Kijevu Podignuti NATO avioni, ima mrtvih i ranjenih, Ukrajina krvari

Alo pre 27 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, pogođena zgrada vlade, Ukrajina napala Donjeck

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, pogođena zgrada vlade, Ukrajina napala Donjeck

RTV pre 1 sat
Kit Kelog: Napad na Kijev ne govori da Moskva želi kraj rata

Kit Kelog: Napad na Kijev ne govori da Moskva želi kraj rata

Vesti online pre 2 sata
Veliki uspeh Ukrajinci vratili pod kontrolu pet puta veću teritoriju nego što su izgubili

Veliki uspeh Ukrajinci vratili pod kontrolu pet puta veću teritoriju nego što su izgubili

Alo pre 2 sata
Trump zaoštrava: Spreman sam kazniti Rusiju

Trump zaoštrava: Spreman sam kazniti Rusiju

SEEbiz pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaVašingtonRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Tursku pogodio zemljotres 4,5 stepeni: Epicentar oko 150 kilometara od Izmira

Tursku pogodio zemljotres 4,5 stepeni: Epicentar oko 150 kilometara od Izmira

Blic pre 22 minuta
(Video) Jeziva nesreća u Berlinu: Vozač odgrizao prst suvozaču, pa izgubio kontrolu i pokosio pešake i biciklistu: Ima mrtvih…

(Video) Jeziva nesreća u Berlinu: Vozač odgrizao prst suvozaču, pa izgubio kontrolu i pokosio pešake i biciklistu: Ima mrtvih

Blic pre 12 minuta
Voz pun municije iskočio iz šina: Spasilačke službe uklanjaju opasni teret: "Zastoji će biti duži"

Voz pun municije iskočio iz šina: Spasilačke službe uklanjaju opasni teret: "Zastoji će biti duži"

Blic pre 1 sat
"Sajber svetac": Evo ko je Karlo (15), Božji influenser sahranjen u trenerci i patikama: On je prvi svetitelj internet ere…

"Sajber svetac": Evo ko je Karlo (15), Božji influenser sahranjen u trenerci i patikama: On je prvi svetitelj internet ere (foto/video)

Blic pre 1 sat
(Video) Teška nesreća u Španiji: Autobus se prevrnuo na putu do aerodroma, povređeno devetoro putnika

(Video) Teška nesreća u Španiji: Autobus se prevrnuo na putu do aerodroma, povređeno devetoro putnika

Blic pre 1 sat