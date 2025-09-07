Kit Kelog: Napad na Kijev ne govori da Moskva želi kraj rata

Prvi put Rusija napala zgradu ukrajinske vlade

VAŠINGTON – Specijalni američki izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog izjavio je danas da poslednji ruski napad na Kijev ne signalizira da Moskva želi diplomatski da okonča rat u Ukrajini. „Čini se da Rusija eskalira, a najveći napad tokom ovog rata je pogodio kancelarije ukrajinske vlade u Kijevu”, napisao je Kelog u objavi na društvenoj mreži Iks. Kelog je Ruski napad na Kijev u noći 7. septembra opisao kao signal kojim Rusija pokzauje da ne želi da diplomatskim putem