Hrvatski ministar: Deklaracija o vojnoj saradnji sa Slovenijom nema nikakve veze sa Srbijom

Radio 021 pre 6 minuta  |  Beta
Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman odbacio je optužbe predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je deklaracija o vojnoj saradnji sa Slovenijom usmerena protiv Srbije.

"To što je gospodin Vučić izjavio, on očito želi da skrene pogled s vrlo teške situacije u Srbiji na druge situacije, koje nemaju nikakve veze sa Srbijom, ili bilo kakvim događajem kojim bi se stvorio osećaj da se radi protiv Srbije, ili bilo koga", rekao je Grlić Radman novinarima upitan o Vučićevoj izjavi, prenela je Hrvatska radiotelevizija (HRT). "Što se tiče potpisivanja sporazuma o saradnji sa Slovenijom, mi smo članice NATO, razmenujemo iskustva,
Aleksandar VučićHrvatskaSlovenijaNATOHRT

