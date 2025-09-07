Početak nedelje pred nama sunčan, a onda nekoliko nestabilnih dana

Radio 021 pre 6 sati  |  021.rs
Početak nedelje pred nama sunčan, a onda nekoliko nestabilnih dana

Nedelja pred nama počeće sunčano i toplo, a onda će uslediti nekoliko nestabilnih dana.

U ponedeljak će biti umereno oblačno, a temperatura će biti od 15 do 31 stepen. Duvaće slab do umeren vetar, promenljiv. U utorak pretežno sunčano. Minimalna temperatura biće 16, a maksimalna 30 stepeni. U sredu je moguća kiša, dok će se temperatura kretati od 17 do 31 stepen. U četvrtak i petak očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. U četvrtak će biti od 20 do 29, a u petak od 18 do 28 stepeni. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 8. septembar: Očekivana
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Pripremite kišobrane: Prema najavama RHMZ u naredna dva sata stižu pljuskovi i grmljavina u ove delove Srbije

Pripremite kišobrane: Prema najavama RHMZ u naredna dva sata stižu pljuskovi i grmljavina u ove delove Srbije

Blic pre 6 minuta
Nevreme počinje u Srbiji za sat vremena: Ovi delovi zemlje su prvi na udaru pljuskova sa grmljavinom

Nevreme počinje u Srbiji za sat vremena: Ovi delovi zemlje su prvi na udaru pljuskova sa grmljavinom

Mondo pre 21 minuta
Natprosečno toplo, pa pljuskovi sa grmljavinom: Vremenska prognoza RHMZ za septembar

Natprosečno toplo, pa pljuskovi sa grmljavinom: Vremenska prognoza RHMZ za septembar

Mondo pre 1 sat
Novi talas vrućina, pa snažno nevreme u Srbiji: Nova vremenska prognoza Čubrila za septembar

Novi talas vrućina, pa snažno nevreme u Srbiji: Nova vremenska prognoza Čubrila za septembar

Mondo pre 4 sati
Počinju jesenji pljuskovi! Objavljene i mape! Evo kakvo nas vreme čeka u septembru!

Počinju jesenji pljuskovi! Objavljene i mape! Evo kakvo nas vreme čeka u septembru!

Alo pre 7 sati
U ovom delu Srbije sutra je moguća kiša: Rhmz objavio vremensku prognozu za ponedeljak 8. seprtembar 2025.

U ovom delu Srbije sutra je moguća kiša: Rhmz objavio vremensku prognozu za ponedeljak 8. seprtembar 2025.

Telegraf pre 7 sati
Pretežno sunčano, posle podne umerena oblačnost

Pretežno sunčano, posle podne umerena oblačnost

RTV Novi Pazar pre 8 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

„Ko Ustav brani a, ko ga ruši?“: Studentski protest u Kragujevcu kao podrška Novici Antiċu

„Ko Ustav brani a, ko ga ruši?“: Studentski protest u Kragujevcu kao podrška Novici Antiċu

Danas pre 17 minuta
Imate nizak pritisak? Evo šta može biti uzrok i kako ga prirodno podići

Imate nizak pritisak? Evo šta može biti uzrok i kako ga prirodno podići

Danas pre 1 sat
Petorica uhapšenih na protestu u Novom Sadu braniće se sa slobode

Petorica uhapšenih na protestu u Novom Sadu braniće se sa slobode

Danas pre 1 sat
UŽIVO „Građani protiv blokada“ i kontraskupovi: U Čačku policija razdvajala dve grupe, u Nišu skupovi sa različitih strana reke…

UŽIVO „Građani protiv blokada“ i kontraskupovi: U Čačku policija razdvajala dve grupe, u Nišu skupovi sa različitih strana reke

Danas pre 42 minuta
Potpuno pomračenje Meseca 7. septembra vidljivo iz Srbije

Potpuno pomračenje Meseca 7. septembra vidljivo iz Srbije

Naslovi.ai pre 17 minuta