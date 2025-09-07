Početak nedelje pred nama sunčan, a onda nekoliko nestabilnih dana

Nedelja pred nama počeće sunčano i toplo, a onda će uslediti nekoliko nestabilnih dana.

U ponedeljak će biti umereno oblačno, a temperatura će biti od 15 do 31 stepen. Duvaće slab do umeren vetar, promenljiv. U utorak pretežno sunčano. Minimalna temperatura biće 16, a maksimalna 30 stepeni. U sredu je moguća kiša, dok će se temperatura kretati od 17 do 31 stepen. U četvrtak i petak očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. U četvrtak će biti od 20 do 29, a u petak od 18 do 28 stepeni. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 8. septembar: Očekivana