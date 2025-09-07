VIDEO: Novi skupovi za i protiv blokada: Koškanje u Čačku, premijer Macut nosi transparent u Leštanama

Radio 021 pre 7 minuta  |  N1, 021.rs
VIDEO: Novi skupovi za i protiv blokada: Koškanje u Čačku, premijer Macut nosi transparent u Leštanama

I ove nedelje održavaju se skupovi protiv blokada u Srbiji i, uporedo s njima, u pojedinim gradovima održavaju se i skupovi protiv vlasti.

Na više desetina lokacija u Srbiji počeli su skupovi pod nazivom "Građani protiv blokada", na koje je pozvala provladina nevladina organizacija Centar za društvenu stabilnost i više funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke. U saopštenju CZDS objavljenom na veb-sajtu SNS-a navedeno je da će se skupovi održati na četrdeset lokacija, među kojima su Ćuprija, Šabac, Ub, Aranđelovac, Topola, kao i u tri mesne zajednice u Beogradu, pod sloganom "Srbija te zove". Na
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Vučić i Brnabić na skupu protiv blokada u Borči, premijer Macut u Leštanima

Vučić i Brnabić na skupu protiv blokada u Borči, premijer Macut u Leštanima

N1 Info pre 6 minuta
Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada

Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada

RTK pre 16 minuta
Skupovi protiv blokada širom Srbije – u Čačku policija razdvaja dve grupe građana

Skupovi protiv blokada širom Srbije – u Čačku policija razdvaja dve grupe građana

RTS pre 27 minuta
Protesti protiv blokada širom Srbije, Vučić na skupu u Borči

Protesti protiv blokada širom Srbije, Vučić na skupu u Borči

Sputnik pre 27 minuta
Funkcioneri na ulicama Srbije: stranački protest protiv protesta građana u Leskovcu, Nišu i Vranju

Funkcioneri na ulicama Srbije: stranački protest protiv protesta građana u Leskovcu, Nišu i Vranju

Rešetka pre 12 minuta
Vučić u Borči na skupu građana koji se pritive blokadama

Vučić u Borči na skupu građana koji se pritive blokadama

Telegraf pre 21 minuta
(BLOG) Na poziv studenata građani se u 18 časova okupljaju na Đačkom trgu, a aktivisti SNS-a su u Vinogradima (VIDEO)

(BLOG) Na poziv studenata građani se u 18 časova okupljaju na Đačkom trgu, a aktivisti SNS-a su u Vinogradima (VIDEO)

Glas Šumadije pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićŠabacČačakAranđelovacĆuprijaSrpska napredna strankaNovosadski sajamSNSTopola

Regioni, najnovije vesti »

Vučić i Brnabić na skupu protiv blokada u Borči, premijer Macut u Leštanima

Vučić i Brnabić na skupu protiv blokada u Borči, premijer Macut u Leštanima

N1 Info pre 6 minuta
Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada

Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada

RTK pre 16 minuta
Otvoren foto-konkurs „Knić i Gruža kroz objektiv“

Otvoren foto-konkurs „Knić i Gruža kroz objektiv“

RTK pre 7 minuta
Skupovi protiv blokada širom Srbije – u Čačku policija razdvaja dve grupe građana

Skupovi protiv blokada širom Srbije – u Čačku policija razdvaja dve grupe građana

RTS pre 27 minuta
Protesti protiv blokada širom Srbije, Vučić na skupu u Borči

Protesti protiv blokada širom Srbije, Vučić na skupu u Borči

Sputnik pre 27 minuta