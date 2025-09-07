VIDEO: Novi skupovi za i protiv blokada: Koškanje u Čačku, premijer Macut nosi transparent u Leštanama

I ove nedelje održavaju se skupovi protiv blokada u Srbiji i, uporedo s njima, u pojedinim gradovima održavaju se i skupovi protiv vlasti.

Na više desetina lokacija u Srbiji počeli su skupovi pod nazivom "Građani protiv blokada", na koje je pozvala provladina nevladina organizacija Centar za društvenu stabilnost i više funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke. U saopštenju CZDS objavljenom na veb-sajtu SNS-a navedeno je da će se skupovi održati na četrdeset lokacija, među kojima su Ćuprija, Šabac, Ub, Aranđelovac, Topola, kao i u tri mesne zajednice u Beogradu, pod sloganom "Srbija te zove". Na