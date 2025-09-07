Protest „Ko ustav brani, a ko ga ruši“ u centru grada (FOTO)

Studentski protest naziva „Ko ustav brani, a ko ga ruši“ održava se večeras u Kragujevcu.

Građani su se okupili na Đačkom trgu, a potom šetali do spomenika Uspenje. Protest se održava pod sloganom „Da se mrtvih seća, a živi poštuju!“, u znak podrške studentskim saborcima Novici Antiću i Branku Momčiloviću, koji su nakon pritvora pušteni na slobodu. Novica Antić se pridružio građanima i studentima u šetnji koja je organizovana kao podrška njemu, izvestio je portal Glas Šumadije. Okupljeni su 16 minuta stajali u tišini. Zanimljivo je da su se u isto vreme