Nekoliko hiljada ljudi ponosno "oduvalo" šaku nasilnih blokadera: Veliki narodni skup održan u Čačku, građani poručuju - dosta nam je njihovog besnila i treba da ih je sramota (FOTO)(VIDEO) Čačak – Širom Srbije večeras su održani narodni skupovi za pristojnu Srbiju, za mir i napredak, a protiv bilo kakvih blokada i nasilja.

Po prvi put ovakav skup održan je u Čačku na kom je prisustvovalo nekoliko hiljada građana. Ipak, uredno ranije najavljeno okupljanje građana pokušala je da spreči manja grupa blokadera. - Mi smo izašli na ulicu da blokaderima pokažemo kako nas ima mnogo više nego njih i da moraju znati i da svi ljudi koji sede u svojim kućama i kafićima su takođe protiv onoga što oni rade. Narodu je dosta njihovog nasilja, njihovog ličnog isterivanja pravde na ulicama. Dosta im je