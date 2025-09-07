Pod kontrolom požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji

RTV pre 38 minuta  |  Tanjug
Pod kontrolom požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji

SKOPLJE - Požar koji je u subotu izbio u fabrici slatkiša i vafla "Makprogres" u Vinici stavljen je pod kontrolu, izjavio je danas direktor makedonske Direkcije za zaštitu i spasavanje Stojanče Angelov.

On je kazao da je tokom višečasovne intervencije brojnih vatrogasnih ekipa nekoliko vatrogasaca zadobilo opekotine stopala, nakon što su se zaglavili u rastopljenoj šećernoj smoli u jednom od pogona, javlja portal Sdk. "Dok su pokušavali da izvuku stopala, čizme su im se zaglavile u rastopljenom šećeru i smežurale se u rastopljenoj smeši", rekao je Angelov. Kako su ranije danas preneli makedonski mediji, najmanje četiri vatrogasca su povređena dok su pokušavala da
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji pod kontrolom, nekoliko vatrogasaca povređeno

Požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji pod kontrolom, nekoliko vatrogasaca povređeno

Sputnik pre 13 minuta
Pod kontrolom požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji

Pod kontrolom požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji

Euronews pre 13 minuta
Pod kontrolom požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji

Pod kontrolom požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji

RTS pre 37 minuta
Ponovo bukti veliki požar kod Kočana: Ima povređenih

Ponovo bukti veliki požar kod Kočana: Ima povređenih

Večernje novosti pre 1 sat
Požar u fabrici kod Kočana: Vatrogasci zaglavljeni u rastopljenom šećeru, četiri povređene osobe

Požar u fabrici kod Kočana: Vatrogasci zaglavljeni u rastopljenom šećeru, četiri povređene osobe

Nova pre 2 sata
Vatrogasci zaglavljeni u rastopljenom šećeru u požaru kod Kočana, četiri povređena

Vatrogasci zaglavljeni u rastopljenom šećeru u požaru kod Kočana, četiri povređena

N1 Info pre 2 sata
Vatrogasci zarobljeni u rastopljenom šećeru! Stravičan požar u fabrici, ima povređenih!

Vatrogasci zarobljeni u rastopljenom šećeru! Stravičan požar u fabrici, ima povređenih!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SkopljeMakedonijapožarSeverna Makedonija

Svet, najnovije vesti »

Rusija izvela najveći vazdušni napad na Ukrajinu: Pogođena zgrada vlade, poginule majka i beba

Rusija izvela najveći vazdušni napad na Ukrajinu: Pogođena zgrada vlade, poginule majka i beba

N1 Info pre 48 minuta
Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: 16 mrtvih, trogodišnjak izvučen živ

Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: 16 mrtvih, trogodišnjak izvučen živ

BBC News pre 33 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, gori zgrada vlade - Poljska podigla avione

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, gori zgrada vlade - Poljska podigla avione

RTV pre 48 minuta
Mediji: Princ Hari dolazi u Veliku Britaniju, prilika za pomirenje sa ocem Čarlsom

Mediji: Princ Hari dolazi u Veliku Britaniju, prilika za pomirenje sa ocem Čarlsom

RTV pre 33 minuta
Pod kontrolom požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji

Pod kontrolom požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji

RTV pre 38 minuta