Pod kontrolom požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji

SKOPLJE - Požar koji je u subotu izbio u fabrici slatkiša i vafla "Makprogres" u Vinici stavljen je pod kontrolu, izjavio je danas direktor makedonske Direkcije za zaštitu i spasavanje Stojanče Angelov.

On je kazao da je tokom višečasovne intervencije brojnih vatrogasnih ekipa nekoliko vatrogasaca zadobilo opekotine stopala, nakon što su se zaglavili u rastopljenoj šećernoj smoli u jednom od pogona, javlja portal Sdk. "Dok su pokušavali da izvuku stopala, čizme su im se zaglavile u rastopljenom šećeru i smežurale se u rastopljenoj smeši", rekao je Angelov. Kako su ranije danas preneli makedonski mediji, najmanje četiri vatrogasca su povređena dok su pokušavala da