Požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji pod kontrolom, nekoliko vatrogasaca povređeno

Sputnik pre 1 sat
Požar koji je u subotu izbio u fabrici slatkiša i vafla „Makprogres“ u Vinici stavljen je pod kontrolu, izjavio je danas direktor makedonske Direkcije za zaštitu i spasavanje Stojanče Angelov.

On je kazao da je tokom višečasovne intervencije brojnih vatrogasnih ekipa nekoliko vatrogasaca zadobilo opekotine stopala, nakon što su se zaglavili u rastopljenoj šećernoj smoli u jednom od pogona, javlja portal Sdk. „Dok su pokušavali da izvuku stopala, čizme su im se zaglavile u rastopljenom šećeru i smežurale se u rastopljenoj smeši", rekao je Angelov.
MakedonijapožarSeverna Makedonijadruštvo

