Vulević potvrdio da je smijenjen: Vučić želi apsolutnu kontrolu

SEEbiz pre 46 minuta
Vulević potvrdio da je smijenjen: Vučić želi apsolutnu kontrolu

BEOGRAD - Dosadašnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) MUP-a Srbije, Spasoje Vulević, potvrdio je da je smijenjen s dužnosti i da na vlastiti zahtjev odlazi u mirovinu, javlja N1.

Vulević je izjavio da je u četvrtak donesena nova sistematizacija radnih mjesta, a da mu je u petak priopćeno kako se na njega više ne računa jer "nije pod kontrolom Aleksandra Vučića". "Poslije završene Vojne gimnazije i Vojne akademije proveo sam 33 godine u SAJ-u. Počeo sam kao običan pripadnik jedinice, prošao sve linije zapovijedanja, a od 2005. godine bio sam komandant jedinice. U petak, 5. rujna, smijenili su me i ponudili mjesto savjetnika ministra. Tu
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Ponoš: Smena Vulevića prelomni trenutak za komandni kadar u policiji

Ponoš: Smena Vulevića prelomni trenutak za komandni kadar u policiji

Novi magazin pre 26 minuta
Ponoš: Smena Vulevića prelomni trenutak za komandni kadar u policiji

Ponoš: Smena Vulevića prelomni trenutak za komandni kadar u policiji

N1 Info pre 51 minuta
Ponoš o smeni komandanta SAJ: Ili se Spasoje Vulević ili ste Marko Kričak. Nema treće! Komandni kadar policije ima na koga da…

Ponoš o smeni komandanta SAJ: Ili se Spasoje Vulević ili ste Marko Kričak. Nema treće! Komandni kadar policije ima na koga da se ugleda

Nova pre 37 minuta
Ponoš: Smena komandanta SAJ-a “prelomni trenutak” za policiju, izbor između časti i poslušnosti Vučiću

Ponoš: Smena komandanta SAJ-a “prelomni trenutak” za policiju, izbor između časti i poslušnosti Vučiću

Serbian News Media pre 36 minuta
Đilas: Vučić pretvara bezbednosne strukture u ličnu gardu

Đilas: Vučić pretvara bezbednosne strukture u ličnu gardu

Radio 021 pre 57 minuta
Đilas o smeni komandanta SAJ-a: Vučić bezbednosne strukture pretvara u ličnu gardu

Đilas o smeni komandanta SAJ-a: Vučić bezbednosne strukture pretvara u ličnu gardu

N1 Info pre 1 sat
Đilas o smeni komandanta SAJ-a: Vučić pretvara bezbednosne strukture u ličnu gardu

Đilas o smeni komandanta SAJ-a: Vučić pretvara bezbednosne strukture u ličnu gardu

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMUPSAJ

Hronika, najnovije vesti »

Ponoš: Smena Vulevića prelomni trenutak za komandni kadar u policiji

Ponoš: Smena Vulevića prelomni trenutak za komandni kadar u policiji

Novi magazin pre 26 minuta
Ponoš: Smena Vulevića prelomni trenutak za komandni kadar u policiji

Ponoš: Smena Vulevića prelomni trenutak za komandni kadar u policiji

N1 Info pre 51 minuta
Ponoš o smeni komandanta SAJ: Ili se Spasoje Vulević ili ste Marko Kričak. Nema treće! Komandni kadar policije ima na koga da…

Ponoš o smeni komandanta SAJ: Ili se Spasoje Vulević ili ste Marko Kričak. Nema treće! Komandni kadar policije ima na koga da se ugleda

Nova pre 37 minuta
Vulević potvrdio da je smijenjen: Vučić želi apsolutnu kontrolu

Vulević potvrdio da je smijenjen: Vučić želi apsolutnu kontrolu

SEEbiz pre 46 minuta
Ponoš: Smena komandanta SAJ-a “prelomni trenutak” za policiju, izbor između časti i poslušnosti Vučiću

Ponoš: Smena komandanta SAJ-a “prelomni trenutak” za policiju, izbor između časti i poslušnosti Vučiću

Serbian News Media pre 36 minuta