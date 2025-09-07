Vulević potvrdio da je smijenjen: Vučić želi apsolutnu kontrolu

BEOGRAD - Dosadašnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) MUP-a Srbije, Spasoje Vulević, potvrdio je da je smijenjen s dužnosti i da na vlastiti zahtjev odlazi u mirovinu, javlja N1.

Vulević je izjavio da je u četvrtak donesena nova sistematizacija radnih mjesta, a da mu je u petak priopćeno kako se na njega više ne računa jer "nije pod kontrolom Aleksandra Vučića". "Poslije završene Vojne gimnazije i Vojne akademije proveo sam 33 godine u SAJ-u. Počeo sam kao običan pripadnik jedinice, prošao sve linije zapovijedanja, a od 2005. godine bio sam komandant jedinice. U petak, 5. rujna, smijenili su me i ponudili mjesto savjetnika ministra. Tu