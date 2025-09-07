Stravični požar u Loznici: Čulo se pucanje krova, izgorela fabrika do temelja!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Stravični požar u Loznici: Čulo se pucanje krova, izgorela fabrika do temelja!

Sinoć je u naselju Lipnički Šor kod Loznice izbio veliki požar u privatnoj tapetarskoj radionici „Žićo“, koji je za kratko vreme progutao gotovo sve radionice u objektu. – Nebo je bilo crveno, dim se video kilometrima daleko.

Čulo se i pucanje krova, svi smo se uplašili da će se vatra proširiti na kuće - rekao je jedan od meštana za RINU. Vatrogasno-spasilačke ekipe su brzom reakcijom uspele da lokalizuju vatru i spreče njeno širenje na obližnje stambene i privredne objekte. Time je izbegnuta još veća katastrofa, a na licu mesta vatrogasci i dalje dežuraju kako bi predupredili ponovno izbijanje plamena. U toku je uviđaj kojim će biti utvrđen tačan uzrok požara, a materijalna šteta je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Strašno je bilo, nebo je gorelo od plamena": Stravičan požar u Loznici, ogromna materijalna šteta

"Strašno je bilo, nebo je gorelo od plamena": Stravičan požar u Loznici, ogromna materijalna šteta

Mondo pre 6 minuta
"Nebo je bukvalno gorelo koliki je to bio plamen" Potresni detalji požara kod Loznice, drugi put mu izgorela radionica: Vredan…

"Nebo je bukvalno gorelo koliki je to bio plamen" Potresni detalji požara kod Loznice, drugi put mu izgorela radionica: Vredan čovek, a 2 puta da mu se desi...

Kurir pre 16 minuta
Veliki požar kod Loznice: Izgorela fabrika nameštaja

Veliki požar kod Loznice: Izgorela fabrika nameštaja

Nova pre 41 minuta
Jeziv požar u Loznici: Izgorela fabrika do temelja, vatrogasci sprečili ogromnu tragediju (FOTO)

Jeziv požar u Loznici: Izgorela fabrika do temelja, vatrogasci sprečili ogromnu tragediju (FOTO)

RINA pre 26 minuta
(Video) Stravičan požar kod Loznice Čulo se pucanje krova, dim se video kilometarima sve je nestalo u plamenu

(Video) Stravičan požar kod Loznice Čulo se pucanje krova, dim se video kilometarima sve je nestalo u plamenu

Dnevnik pre 46 minuta
Užas u Loznici: Radionica izgorela do temelja, Lozničani u šoku: Nebo je bilo crveno, dim se video kilometrima, čulo se kako…

Užas u Loznici: Radionica izgorela do temelja, Lozničani u šoku: Nebo je bilo crveno, dim se video kilometrima, čulo se kako puca krov (foto)

Kurir pre 41 minuta
Sve izgorelo do temelja: Neviđena drama u Loznici, buknuo ogroman požar: Nebo crveno, dim se vidi kilometrima daleko…

Sve izgorelo do temelja: Neviđena drama u Loznici, buknuo ogroman požar: Nebo crveno, dim se vidi kilometrima daleko (foto,video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Požar u LozniciLoznicapožarvatrogascirinaLipnički šor

Regioni, najnovije vesti »

Ujedinjeni zborovi Kragujevca traže raspisivanje izbora za savete građana mesnih zajednica

Ujedinjeni zborovi Kragujevca traže raspisivanje izbora za savete građana mesnih zajednica

Glas Šumadije pre 16 minuta
InfoKG 7 dana: "Sećanje u tišini", pacovi po gradu, 199 Kragujevčana dobilo 18 miliona, uspeh Irine Stanišić, rekonstrukcija…

InfoKG 7 dana: "Sećanje u tišini", pacovi po gradu, 199 Kragujevčana dobilo 18 miliona, uspeh Irine Stanišić, rekonstrukcija bazena...

InfoKG pre 6 minuta
Festival roditeljstva u Velikom parku – dan posvećen porodici i zajedništvu

Festival roditeljstva u Velikom parku – dan posvećen porodici i zajedništvu

iKragujevac pre 11 minuta
19. Kup u lovu ribe udicom na plovak

19. Kup u lovu ribe udicom na plovak

iKragujevac pre 1 minut
"Nebo je bukvalno gorelo koliki je to bio plamen" Potresni detalji požara kod Loznice, drugi put mu izgorela radionica: Vredan…

"Nebo je bukvalno gorelo koliki je to bio plamen" Potresni detalji požara kod Loznice, drugi put mu izgorela radionica: Vredan čovek, a 2 puta da mu se desi...

Kurir pre 16 minuta