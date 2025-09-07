Stravični požar u Loznici: Čulo se pucanje krova, izgorela fabrika do temelja!

Sinoć je u naselju Lipnički Šor kod Loznice izbio veliki požar u privatnoj tapetarskoj radionici „Žićo“, koji je za kratko vreme progutao gotovo sve radionice u objektu. – Nebo je bilo crveno, dim se video kilometrima daleko.

Čulo se i pucanje krova, svi smo se uplašili da će se vatra proširiti na kuće - rekao je jedan od meštana za RINU. Vatrogasno-spasilačke ekipe su brzom reakcijom uspele da lokalizuju vatru i spreče njeno širenje na obližnje stambene i privredne objekte. Time je izbegnuta još veća katastrofa, a na licu mesta vatrogasci i dalje dežuraju kako bi predupredili ponovno izbijanje plamena. U toku je uviđaj kojim će biti utvrđen tačan uzrok požara, a materijalna šteta je