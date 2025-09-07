Uživo svađa na lajvu Kristine i Kristijana! Golubović uporno zove bivšu, ljudi u neverici: "Krenuo je ka tebi"

Kristina Spalević uključila se večeras na lajv na TikToku i dok je pričala o tome kako trenutno nema automobil, zbog čega ne može nigde sa decom, u porukama joj se oglasio bivši partner Kristijan Golubović.

On je tvrdio da je on kupio njenom ocu dva automobila, na šta je Kristina odmah odgovorila: - Jedan si kupio za radnju. Inače, sve vreme lajva, Kristijan je zvao Kristinu. - Krisitijan je uporan. Verovatnbo da preti, ne preti, ali je uporan. Opet zove. Kristijanu da se javim, da se raspravljam sedam sati. Onda su joj ljudi pisali kako je Golubović krenuo prema njoj, a Kristina se nije uzrujala, već je rekla. - Neka dođe. Podsetimo, Kristina je otkrila da se