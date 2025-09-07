Slovenija u četvrtfinalu

Vesti online pre 19 minuta  |  Fonet (K.D.)
Slovenija u četvrtfinalu

Košarkaši Slovenije plasirali su se u četvrtfinale Evrobasketa, pošto su večeras u Rigi u osmini finala pobedili Italiju sa 84:77 (29:11, 21:29, 22:16, 12:21).

Junak pobede Slovenaca bio je Luka Dončić, koji je postigao polovinu koševa za svoj tim, a imao je i 10 skokova. Osim njega, jedini dvocifreni bio je Klemen Prepelič sa 11 poena. Slovenija je sve vreme imala prednost, ali je u finišu posustala i Italija je uspela da smanji zaostatak na 78:77, ali ne i da preokrene rezultat, jer su Slovenci sačuvali koncentraciju i utakmicu su završili serijom od 6:0. Reprezentacija Slovenije se plasirala u četvrtfinale osmi put na
