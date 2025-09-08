Rusija sprema nove rakete Panika u Kijevu! Ukrajinska vojsna služba izašla sa novim tvrdnjama

Alo pre 9 minuta
Rusija će u 2025. godini proizvesti skoro 2.500 visokopreciznih raketa, uključujući krstareće, balističke i hipersonične rakete, izjavio je Vadim Skibitski, zamenik šefa ukrajinske vojne obaveštajne službe i dodao da te aktivnosti nisu usmerene samo na rat u Ukrajini već da se Rusija priprema za sukob s NATO paktom do 2030. godine.

Pored proizvodnje raketa, Rusija planira da proizvede i modernu vojnu opremu do kraja 2025. godine, uključujući 57 borbenih aviona, a na listi se nalaze i gotovo 250 tenkova T-90M, 1.100 oklopnih transportera BTR-3 i BTR-82A, kao i 365 artiljerijskih sistema, naveo je Skibitski u intervjuu za Ukrinform, prenosi Kijev independent. Rusija se fokusira na tri glavna pravca razvoja raketa - povećanje dometa, poboljšanje preciznosti i unapređenje efikasnosti bojevih
