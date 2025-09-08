Tri saobraćajne nesreće za samo nekoliko sati! Oglasila se Hitna pomooć o povređenima

Alo pre 2 sata
Tri saobraćajne nesreće za samo nekoliko sati! Oglasila se Hitna pomooć o povređenima

Tokom noći Hitna pomoć je odgovorila na 117 poziva građana, od čega su 22 intervencije bile na javnom mestu.

U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene, saopšteno je iz službe Hitne pomoći. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 19.14 sati na Trgu oslobođenja u Borči, lakše je povređen tinejdžer (17), koji je prevezen na Institut za majku i dete, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći. Muškarac star 55 godina povređen je u saobraćajnoj nezgodi koja je Hitnoj pomoći prijavljena u 21.10 sati na
