Šest ubijenih u pucnjavi u Jerusalimu
Izraelska policija saopštila je da su dva naoružana napadača „neutralizovana" posle napada na autobuskoj stanici, u kojem ima i ranjenih.
Šest ljudi je ubijeno, a još osam ranjeno kad su naoružani napadači otvorili vatru na autobuskoj stanici u Jerusalimu, saopštili su lekari i policija.
Izraelske vlasti kažu da su napadači bili naoružani Palestinci koji su potom ubijeni.
Izraelski mediji pišu da je ubijeno pet muškaraca, starosti između 25 i 79 godina, i 60-godišnja žena.
Lokalne bolnice su saopštile da je dvoje ranjenih u teškom stanju.
Ima „mnogo ranjenih", među njima i trudnica, rekao je ranije izralski ministar spoljnih poslova Gideon Sar koji je u poseti Mađarskoj.
Izraelska policija je saopštila da su dvojica „terorista" otvorila vatru na ljude koji su čekali autobus na stanici na raskrsnici Ramot, na severnoj periferiji grada.
Službenik obezbeđenja i civil su uzvratili vatru i „neutralisali" napadače, dodaje se.
Policajci su na licu mesta pronašli oružje, između ostalog municiju i nož, koji su koristili napadači.
Izraelska vojska i premijer Benjamin Netanjahu, koji je posetio mesto napada, kažu da bezbednosne službe tragaju za onima koji su pomogli napadačima i da „okružuju" sela iz kojih su došli.
Izrael je u „intenzivnom ratu protiv terorizma na nekoliko frontova", rekao je Netanjahu.
Izraelske snage bezbednosti su ove godine sprečile stotine napada na okupiranoj Zapadnoj obali, „ali, nažalost, ne i ovaj", dodao je.
„U toku je potera i ograđujemo sela iz kojih su ubice došle. Uhvatićemo svakoga ko im je pomagao, i preduzećemo još snažnije korake", poručio je Netanjahu.
„Izraelski vojnici trenutno opkoljavaju nekoliko područja na obodu Ramale kako bi sprečili terorizam i ojačali odbrambene napore", piše u saopštenju izraelske vojske.
Ramala je na okupiranoj palestinskoj Zapadnoj obali.
Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, iako je palestinska ekstremistička grupa Hamas pohvalila akciju, nazivajući je „prirodnim odgovorom" izraelski rat u Gazi.
Brutalni rat Izraela i Hamasa traje skoro dve godine.
Počeo je izneadnim napadom palestinskih ekstremističkih grupa, predvođenih Hamasom, na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, kada je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 uzet za taoca.
Odgovor Izraela je bio brutalan i još traje.
Pokrenuti najpre vazdušni napadi, potom i kopnena ofanziva.
Više od 64.000 ljudi je ubijeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine, tvrdi Ministarstvo zdravlja palestinske enklave kojim upravlja Hamas.
(BBC News, 09.08.2025)