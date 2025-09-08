BBC vesti na srpskom

Šest ubijenih u pucnjavi u Jerusalimu

Izraelska policija saopštila je da su dva naoružana napadača „neutralizovana" posle napada na autobuskoj stanici, u kojem ima i ranjenih.

BBC News pre 4 sati
autobuska stanica u jerusalimu, pucnjava u jerusalimu
Reuters
Izraelska policija kaže da su dvojica napadača otvorila vatru na autobuskoj stanici u Jerusalimu

Šest ljudi je ubijeno, a još osam ranjeno kad su naoružani napadači otvorili vatru na autobuskoj stanici u Jerusalimu, saopštili su lekari i policija.

Izraelske vlasti kažu da su napadači bili naoružani Palestinci koji su potom ubijeni.

Izraelski mediji pišu da je ubijeno pet muškaraca, starosti između 25 i 79 godina, i 60-godišnja žena.

Lokalne bolnice su saopštile da je dvoje ranjenih u teškom stanju.

Ima „mnogo ranjenih", među njima i trudnica, rekao je ranije izralski ministar spoljnih poslova Gideon Sar koji je u poseti Mađarskoj.

Izraelska policija je saopštila da su dvojica „terorista" otvorila vatru na ljude koji su čekali autobus na stanici na raskrsnici Ramot, na severnoj periferiji grada.

Službenik obezbeđenja i civil su uzvratili vatru i „neutralisali" napadače, dodaje se.

Policajci su na licu mesta pronašli oružje, između ostalog municiju i nož, koji su koristili napadači.

Izraelska vojska i premijer Benjamin Netanjahu, koji je posetio mesto napada, kažu da bezbednosne službe tragaju za onima koji su pomogli napadačima i da „okružuju" sela iz kojih su došli.

Izrael je u „intenzivnom ratu protiv terorizma na nekoliko frontova", rekao je Netanjahu.

Izraelske snage bezbednosti su ove godine sprečile stotine napada na okupiranoj Zapadnoj obali, „ali, nažalost, ne i ovaj", dodao je.

„U toku je potera i ograđujemo sela iz kojih su ubice došle. Uhvatićemo svakoga ko im je pomagao, i preduzećemo još snažnije korake", poručio je Netanjahu.

„Izraelski vojnici trenutno opkoljavaju nekoliko područja na obodu Ramale kako bi sprečili terorizam i ojačali odbrambene napore", piše u saopštenju izraelske vojske.

Ramala je na okupiranoj palestinskoj Zapadnoj obali.

Pogledajte video: Šta je Zapadna obala

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, iako je palestinska ekstremistička grupa Hamas pohvalila akciju, nazivajući je „prirodnim odgovorom" izraelski rat u Gazi.

Brutalni rat Izraela i Hamasa traje skoro dve godine.

Počeo je izneadnim napadom palestinskih ekstremističkih grupa, predvođenih Hamasom, na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, kada je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 uzet za taoca.

Odgovor Izraela je bio brutalan i još traje.

Pokrenuti najpre vazdušni napadi, potom i kopnena ofanziva.

Više od 64.000 ljudi je ubijeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine, tvrdi Ministarstvo zdravlja palestinske enklave kojim upravlja Hamas.

(BBC News, 09.08.2025)

BBC News

