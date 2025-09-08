Savo Manojlović za FT: Zapad mora da prestane da podržava korumpirane režime na Balkanu

Beta pre 18 minuta

Zapad mora da prestane da toleriše autoritarne i korumpirane režime na Balkanu, napisao je lider pokreta Kreni-Promeni u autorskom tekstu za britanski list Fajnenšel Tajms.

Manojlović naglašava da stabilokratija nije donela ni stabilnost ni demokratiju, već korupciju, odlazak mladih i slabljenje institucija, navodi se danas u saopštenju pokreta.

U autorskom tekstu kritikuje se koncept stabilokratije, termina koji označava političke sisteme u kojima vlasti, iako autoritarne i sa narušenom demokratijom, uživaju međunarodnu podršku zbog očuvanja stabilnosti u regionu i ispunjavanja spoljnopolitičkih zahteva.

Podržavanje autoritarnih lidera od strane Zapada šalje opasnu poruku da se autokratija može tolerisati ukoliko obezbeđuje kratkoročne geopolitičke interese.

"Demokratija nije luksuz za Srbiju. Ona je preduslov za bezbednost, prosperitet i dostojanstvo. Ipak, i lokalni vladari i spoljni akteri tretirali su je kao potrošnu stvar, nešto što se može žrtvovati zarad 'stabilnosti'", naveo je Manojlović.

Prema njegovim rečima, ta takozvana stabilokratija nije proizvela ni istinsku stabilnost ni stvarnu demokratiju.

"Umesto toga, ostavila je društva širom Zapadnog Balkana oslabljenim, demoralisanim i podložnim emigraciji najtalentovanijih građana", dodao je Manojlović ocenjujući da su institucije u Srbiji "formalno uspostavljene, ali faktički zarobljene od strane jednog centra moći, što građane ostavlja bez poverenja u pravdu i odgovornost".

"Srbija je dokaz da je stabilnost bez demokratije iluzija. Društva koja nemaju funkcionalne institucije su krhka, a ne jaka. Umesto dugoročne sigurnosti, stabilokratija je proizvela hroničnu nesigurnost: odliv mozgova, polarizaciju i normalizaciju korupcije", rekao je Manojlović.

Lider pokret je posebnu pažnju posvetio oligarhijskim strukturama – mrežama tajkuna, vlasnika medija i političkih elita koje, kako navodi, menjaju strane radi očuvanja privilegija.

"Kada se bogatstvo i moć koncentrišu u rukama nekolicine, rezultat su okupirane institucije, iskrivljeno tržište i srozavanje demokratije", naveo je on.

Manojlović ističe da je rešenje za takve režime koncept borbe protiv korupcije "Čiste ruke", koji podrazumeva krivičnu odgovornost za sve koji su ogrezli u korupciji i proveru porekla imovine.

"Srbija mora da bude očišćena od korupcije i tajkuna kako bi izgradila istinski demokratski poredak", zaključuje Manojlović u tekstu za Fajnenšel Tajms.

(Beta, 08.09.2025)

Povezane vesti »

„Srbija mora da bude očišćena od korupcije i tajkuna, Zapad da ne toleriše autoritarne režime“: Savo Manojlović za Financial…

„Srbija mora da bude očišćena od korupcije i tajkuna, Zapad da ne toleriše autoritarne režime“: Savo Manojlović za Financial Times

Nedeljnik pre 8 minuta
Savo Manojlović za Fajnenšel Tajms: Zapad mora da prestane da toleriše autoritarne i korumpirane režime na Balkanu

Savo Manojlović za Fajnenšel Tajms: Zapad mora da prestane da toleriše autoritarne i korumpirane režime na Balkanu

Nova pre 3 minuta
Savo Manojlović za Fajnenšel Tajms: Zapad mora da prestane da podržava autoritarne i korumpirane režime na Balkanu

Savo Manojlović za Fajnenšel Tajms: Zapad mora da prestane da podržava autoritarne i korumpirane režime na Balkanu

N1 Info pre 17 minuta
Savo Manojlović za FT: Zapad mora da prestane da podržava korumpirane režime na Balkanu

Savo Manojlović za FT: Zapad mora da prestane da podržava korumpirane režime na Balkanu

Danas pre 23 minuta
Savo Manojlović za Fajnenšel tajms: Zapad da prestane da toleriše autoritarne režime na Balkanu

Savo Manojlović za Fajnenšel tajms: Zapad da prestane da toleriše autoritarne režime na Balkanu

Radio 021 pre 18 minuta
Savo Manojlović za FT: Zapad mora da prestane da podržava korumpirane režime na Balkanu

Savo Manojlović za FT: Zapad mora da prestane da podržava korumpirane režime na Balkanu

Radio sto plus pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkankorupcijaFajnenšel tajmsSavo Manojlović

Politika, najnovije vesti »

Jovović: Vučićev politički film došao do kraja, samo je pitanje raspleta

Jovović: Vučićev politički film došao do kraja, samo je pitanje raspleta

N1 Info pre 8 minuta
Francuski premijer na ivici smene zbog budžeta

Francuski premijer na ivici smene zbog budžeta

Bloomberg Adria pre 13 minuta
Jovović (PSG): Pobeda nad Vučićevim režimom se ne dovodi u pitanje, odustajanje nije solucija

Jovović (PSG): Pobeda nad Vučićevim režimom se ne dovodi u pitanje, odustajanje nije solucija

Danas pre 3 minuta
Savo Manojlović za Fajnenšel Tajms: Zapad mora da prestane da toleriše autoritarne i korumpirane režime na Balkanu

Savo Manojlović za Fajnenšel Tajms: Zapad mora da prestane da toleriše autoritarne i korumpirane režime na Balkanu

Nova pre 3 minuta
„Srbija mora da bude očišćena od korupcije i tajkuna, Zapad da ne toleriše autoritarne režime“: Savo Manojlović za Financial…

„Srbija mora da bude očišćena od korupcije i tajkuna, Zapad da ne toleriše autoritarne režime“: Savo Manojlović za Financial Times

Nedeljnik pre 8 minuta