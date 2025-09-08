Manojlović: Vlast ne može da održi ovu situaciju, pitanje vremena kada će doći normalan sistem

Dešavanja u Srbiji tokom poslednjih deset meseci su pobuna cele jedne nove generacije.

Započela je još 2020. i 2021. godine i to nije protest samo protiv jednog čoveka već protiv sistema, kaže u podkastu “Pola sata Demostata” Savo Manojlović, prvi čovek pokreta Kreni-Promeni. U razgovoru sa Zoranom Panovićem on ističe da ta pobuna novih generacija može imati i svetske konsekvence, jer govori o novim vrednostima, novom jeziku, nekim novim metodama komunikacije. – Protesti za vreme pandemije kovida, 2020. godine, pa kasnije čuvene “Gazele” iz 2021.