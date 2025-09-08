Incident u Kosjeriću: Tri policajca povređena, priveden učesnik neprijavljenog okupljanja

Blic pre 3 sata
Incident u Kosjeriću: Tri policajca povređena, priveden učesnik neprijavljenog okupljanja

U Kosjeriću je večeras oko 20.20 časova, na raskrsnici ulica Karađorđeve i Olge Grbić, došlo do incidenta kada su okupljeni na neprijavljenom javnom okupljanju onemogućavali šetnju građanima koji su prisustvovali prijavljenom javnom okupljanju „Stop blokadama“.

Prilikom potiskivanja okupljenih, policijski službenici su intervenisali, i tom prilikom povređena su tri policijska službenika. U službene prostorije je doveden V. T. (47) iz Kosjerića, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Policija nastavlja dalji rad na identifikaciji svih lica koja su učestvovala u napadu na policijske službenike. Večeras su se građani okupili u 111 mesta, opština i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

MUP: Okupljeni u Kosjeriću ometali skup „Stop blokadama“, povređena tri policajca

MUP: Okupljeni u Kosjeriću ometali skup „Stop blokadama“, povređena tri policajca

Danas pre 3 sata
MUP: Tri policajca povređena u Kosjeriću, priveden učesnik neprijavljenog okupljanja

MUP: Tri policajca povređena u Kosjeriću, priveden učesnik neprijavljenog okupljanja

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Kosjerić

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza: Danas pretežno sunčano, u brdskim predelima kratkotrajna kiša

Vremenska prognoza: Danas pretežno sunčano, u brdskim predelima kratkotrajna kiša

Beta pre 2 sata
Vremeplov: Pre tri decenije postignut dogovor o podeli Bosne i Hercegovine

Vremeplov: Pre tri decenije postignut dogovor o podeli Bosne i Hercegovine

RTV pre 2 sata
MUP: Okupljeni u Kosjeriću ometali skup „Stop blokadama“, povređena tri policajca

MUP: Okupljeni u Kosjeriću ometali skup „Stop blokadama“, povređena tri policajca

Danas pre 3 sata
Incident u Kosjeriću: Tri policajca povređena, priveden učesnik neprijavljenog okupljanja

Incident u Kosjeriću: Tri policajca povređena, priveden učesnik neprijavljenog okupljanja

Blic pre 3 sata
Sud odlučuje: kraj Trampovih carina?

Sud odlučuje: kraj Trampovih carina?

Radar pre 3 sata