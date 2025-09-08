Incident u Kosjeriću: Tri policajca povređena, priveden učesnik neprijavljenog okupljanja

U Kosjeriću je večeras oko 20.20 časova, na raskrsnici ulica Karađorđeve i Olge Grbić, došlo do incidenta kada su okupljeni na neprijavljenom javnom okupljanju onemogućavali šetnju građanima koji su prisustvovali prijavljenom javnom okupljanju „Stop blokadama“.

Prilikom potiskivanja okupljenih, policijski službenici su intervenisali, i tom prilikom povređena su tri policijska službenika. U službene prostorije je doveden V. T. (47) iz Kosjerića, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Policija nastavlja dalji rad na identifikaciji svih lica koja su učestvovala u napadu na policijske službenike. Večeras su se građani okupili u 111 mesta, opština i