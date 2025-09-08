Policajac teže povređen u Kosjeriću, zadobio potres mozga

Beta pre 1 sat

Prilikom intervencije policije sinoć u Кosjeriću, na skupu protiv blokada, jednom od povređenih policijskih službenika nanete su teške telesne povrede, zadobio je potres mozga i zadržan je na daljem lečenju u bolnici u Užicu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su sinoć oko 20.20 časova u Кosjeriću, na raskrsnici ulica Кarađorđeve i Olge Grbić okupljeni na neprijavljenom okupljanju onemogućavali šetnju građanima koji su prisustvovali prijavljenom okupljanju "Stop blokadama", a policijski službenici su intervenisali u cilju potiskivanja okupljenih.

Naveli su da će policija nastaviti dalji rad na identifikaciji svih osoba koje su učestvovale u napadu na pripadnike policije.

Sinoć je u Kosjeriću održan skup protiv blokada, simpatizera Srpske napredne stranke i skup građana protiv vlasti. Na ulicama tog mesta su bili policajci koji su onemogućavali susret dve grupe demonstranata.

