Potpuno pomračenje Meseca: Spektakl na nebu iznad Srbije koji svi mogu da posmatraju golim okom (foto/video)

Večeras je na nebu iznad Srbije vidljivo golim okom pomračenje meseca saopšteno je iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković" iz Beograda. Ovaj fenomen objašnjava se kao rezultat pozicioniranja Sunca, Zemlje i Meseca u jednoj ravni.

U Srbiji se Mesec delimično pomračen pojavio na istoku u večernjim satima, a u Beogradu u 19 sati. Potpuno pomračen je od 19.30 do 20.52. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21.56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56. Kako je nebo vedro Beograđani su ovu interesantnu pojavu uz stručne komentare mogli da prate i sa terase Narodne opservatorije na Kalemegdanu. Sve faze pomračenja će moći da se posmatraju iz Indije, Kine, centralne Rusije, Kazahstana i