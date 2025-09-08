Preminuo reditelj Mihailo Miša Vukobratović

Danas pre 3 sata  |  Zeljko Bosnjakovic
Reditelj Mihailo Miša Vukobratović preminuo je danas u 73. godini, u bolnici KBC Zemun, javljaju beogradski mediji.

Vukobratović je rođen u Beogradu 1952. godine, a filmsku i televizijsku režiju diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Režirao je popularne serije „Nije lako samo muškarcima“, „Otvorena vrata“, „Bolji život“, „Bela lađa“, „Porodično blago“, „Stižu dolari“, „Junaci našeg doba“, „Istine i laži“, „Igra sudbine“. Bio je 12 godina direktor Pozorišta na Terazijama, kada su na scenu postavljeni poznati mjuzikli „Čikago“ i „Zona Zamfirova“. Vukobratović
