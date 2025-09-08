Lejdi Gaga razbila na MTV-u! Proglašena za izvođača godine, i imala žetvu nagrada, osvojila čak četiri!

NjUJORK: Američka pop pevačica Lejdi Gaga osvojila je četiri Em-ti-vi nagrade, a Arijana Grande tri na dodeli "MTV Video Music Awards 2025", održanoj u nedelju u UBS areni u Njujorku.

Lejdi Gaga je proglašena za izvođača godine, duet sa Brunom Marsom "Die With A Smile“ je proglašen za najbolju saradnju, dok je za svoj spot "Abracadabra“ nagrađena kao najbolji reditelj i umetnički reditelj. Grande je osvojila MTV nagrade za spot godine za "Brighter Days Ahead", koji je proglašen i za najbolji pop video i najbolji igrani video. Nagrada za najbolju kantri pesmu osvojila je Megan Moroni za "Am I Okay?", Sabrini Karpenter za najbolju pop izvođačicu,