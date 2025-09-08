Tri nagrade i četiri haljine: Arijana Grande u svakom smislu izdominirala na MTV VMA dodeli nagrada, ne zna se koji je autfit glamurozniji (foto)

Nakon višegodišnje pauze Arijana Grandevratila se na dodelu MTV VMA nagrada 2025. godine, i to sa stilom.

Tokom večeri dominirala je u čak četiri pomno odabrane modne kombinacije koje su potvrdile njen status modne ikone. Dodela, održana 7. septembra u UBS Areni u Njujorku, bila je njen trijumfalni povratak u centar pažnje - i Arijana se pobrinula da svaki trenutak bude spektakularan. Osvojila je tri statuete: najprestižniju - za Video godine za spot "Brighter days ahead" - koji je proglašen i Najboljim pop videom i Najboljim dugometražnim videom. Veče je započela