Tri nagrade i četiri haljine: Arijana Grande u svakom smislu izdominirala na MTV VMA dodeli nagrada, ne zna se koji je autfit glamurozniji (foto)

Kurir pre 43 minuta  |  Index.hr)
Tri nagrade i četiri haljine: Arijana Grande u svakom smislu izdominirala na MTV VMA dodeli nagrada, ne zna se koji je autfit…

Nakon višegodišnje pauze Arijana Grandevratila se na dodelu MTV VMA nagrada 2025. godine, i to sa stilom.

Tokom večeri dominirala je u čak četiri pomno odabrane modne kombinacije koje su potvrdile njen status modne ikone. Dodela, održana 7. septembra u UBS Areni u Njujorku, bila je njen trijumfalni povratak u centar pažnje - i Arijana se pobrinula da svaki trenutak bude spektakularan. Osvojila je tri statuete: najprestižniju - za Video godine za spot "Brighter days ahead" - koji je proglašen i Najboljim pop videom i Najboljim dugometražnim videom. Veče je započela
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Lejdi Gaga razbila na MTV-u! Proglašena za izvođača godine, i imala žetvu nagrada, osvojila čak četiri!

Lejdi Gaga razbila na MTV-u! Proglašena za izvođača godine, i imala žetvu nagrada, osvojila čak četiri!

Dnevnik pre 38 minuta
O ovim stajlinzima na VMA dodeli nagrada se najviše priča

O ovim stajlinzima na VMA dodeli nagrada se najviše priča

BizLife pre 2 sata
Lejdi Gaga izvođač godine

Lejdi Gaga izvođač godine

Politika pre 2 sata
Dodeljene MTV nagrade: Lejdi Gaga izvođač godine

Dodeljene MTV nagrade: Lejdi Gaga izvođač godine

Telegraf pre 2 sata
Zarazni hit koji ste verovatno čuli proglašen je za najbolju pesmu 2025. godine VIDEO

Zarazni hit koji ste verovatno čuli proglašen je za najbolju pesmu 2025. godine VIDEO

B92 pre 4 sati
Lejdi Gaga nadmašila Bijonse i Tejlor Svift: Osvojila čak 4 nagrade na dodeli MTV VMA priznanja u Njujorku

Lejdi Gaga nadmašila Bijonse i Tejlor Svift: Osvojila čak 4 nagrade na dodeli MTV VMA priznanja u Njujorku

Mondo pre 5 sati
Lejdi Gaga osvojila najprestižniju nagradu pa pobegla sa ceremonije: Pevačica samo preuzela priznanje i odmah otišla

Lejdi Gaga osvojila najprestižniju nagradu pa pobegla sa ceremonije: Pevačica samo preuzela priznanje i odmah otišla

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkVMAMTV

Kultura, najnovije vesti »

Otišao je „gospodin reditelj“: Kolege se opraštaju od Mihaila Miše Vukobratovića (1952 – 2025)

Otišao je „gospodin reditelj“: Kolege se opraštaju od Mihaila Miše Vukobratovića (1952 – 2025)

Danas pre 18 minuta
"Ma nije: Valjda?" Glumica se slomila zbog smrti Mihaila Vukobratovića: Poznati se opraštaju od reditelja: "Zbogom Mišo"

"Ma nije: Valjda?" Glumica se slomila zbog smrti Mihaila Vukobratovića: Poznati se opraštaju od reditelja: "Zbogom Mišo"

Blic pre 52 minuta
"Napravio je najviše serijoskog programa u celoj jugoslaviji": Slobodan Terzić o smrti Mihaila Vukobratovića: "Plenio je…

"Napravio je najviše serijoskog programa u celoj jugoslaviji": Slobodan Terzić o smrti Mihaila Vukobratovića: "Plenio je razmevanjem za sve"

Blic pre 18 minuta
Kijanu Rivs iznenadio novom ulogom: Glumac briljira kao smotani anđeo u filmu Good Fortune

Kijanu Rivs iznenadio novom ulogom: Glumac briljira kao smotani anđeo u filmu Good Fortune

Blic pre 48 minuta
FOTO Više od 16.000 ljudi se oprostilo od Đorđa Armanija tokom vikenda: Dan žalosti proglašen u Milanu i Pjaćenci

FOTO Više od 16.000 ljudi se oprostilo od Đorđa Armanija tokom vikenda: Dan žalosti proglašen u Milanu i Pjaćenci

Nova pre 33 minuta