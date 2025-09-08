Lejdi Gaga osvojila najprestižniju nagradu pa pobegla sa ceremonije: Pevačica samo preuzela priznanje i odmah otišla

Kurir pre 1 sat
Lejdi Gaga osvojila najprestižniju nagradu pa pobegla sa ceremonije: Pevačica samo preuzela priznanje i odmah otišla

Lejdi Gaga je izazvala veliku uzbunu na dodeli MTV nagrada za video muziku 2025. godine, održanoj 7. septembra u UBS areni u Njujorku.

Pevačica hita „Bloody Mary“ otvorila je ceremoniju osvajanjem prve nagrade večeri – Izvođačica godine. Međutim, dok je primala nagradu, Gaga je otkrila da je morala da napusti VMA samo 15 minuta nakon početka ceremonije. „Volela bih da mogu da ostanem i gledam sve ove neverovatne nastupe, ali moram da se vratim u Medison Skver Garden“, rekla je Gaga. Pogledajte u galeriji kako je izgledalo njeno pojavljivanje na MTV ceremoniji: Pevačica je takođe bila glavna zvezda
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Lejdi Gaga nadmašila Bijonse i Tejlor Svift: Osvojila čak 4 nagrade na dodeli MTV VMA priznanja u Njujorku

Lejdi Gaga nadmašila Bijonse i Tejlor Svift: Osvojila čak 4 nagrade na dodeli MTV VMA priznanja u Njujorku

Mondo pre 1 sat
Trijumf Lejdi Gage na dodeli MTV VMA nagrada: Arijana Grande ponela priznanje za spot godine

Trijumf Lejdi Gage na dodeli MTV VMA nagrada: Arijana Grande ponela priznanje za spot godine

Euronews pre 2 sata
Lejdi Gaga proglašena umetnicom godine na dodeli MTV VMA nagrada

Lejdi Gaga proglašena umetnicom godine na dodeli MTV VMA nagrada

Nova pre 2 sata
MTV Video Music Awards 2025 – trijumfi Lady Gage, Ariane Grande i Sabrine Carpenter

MTV Video Music Awards 2025 – trijumfi Lady Gage, Ariane Grande i Sabrine Carpenter

Lepota i zdravlje pre 2 sata
Lejdi Gaga izdominirala: Svi pobednici i nominovani na dodeli MTV Video Music Awards 2025.

Lejdi Gaga izdominirala: Svi pobednici i nominovani na dodeli MTV Video Music Awards 2025.

B92 pre 3 sata
Lejdi Gaga, Ariana Grande i Sabrina Karpenter obeležile dodelu MTV VMA nagrada

Lejdi Gaga, Ariana Grande i Sabrina Karpenter obeležile dodelu MTV VMA nagrada

Nedeljnik pre 3 sata
Arijani Grande dodeljena nagrada za video godine

Arijani Grande dodeljena nagrada za video godine

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkVMAMTV nagradeMTVlejdi gaga

Kultura, najnovije vesti »

Karavan igre nastavlja se u Novom Sadu

Karavan igre nastavlja se u Novom Sadu

Nedeljnik pre 2 minuta
Preminuo Rik Dejvis, frontmen i jedan od osnivača benda Supertramp

Preminuo Rik Dejvis, frontmen i jedan od osnivača benda Supertramp

N1 Info pre 2 minuta
Karavan igre u Novom Sadu Pruža šansu mladim igračima za stipendije i angažman u inostranstvu

Karavan igre u Novom Sadu Pruža šansu mladim igračima za stipendije i angažman u inostranstvu

Dnevnik pre 2 minuta
Srbija u putničkoj revoluciji na izložba Putovanje u XIX veku

Srbija u putničkoj revoluciji na izložba Putovanje u XIX veku

Beta pre 42 minuta
"Karavan igre" tokom septembra u Novom Sadu

"Karavan igre" tokom septembra u Novom Sadu

RTV pre 27 minuta