Lejdi Gaga osvojila najprestižniju nagradu pa pobegla sa ceremonije: Pevačica samo preuzela priznanje i odmah otišla

Lejdi Gaga je izazvala veliku uzbunu na dodeli MTV nagrada za video muziku 2025. godine, održanoj 7. septembra u UBS areni u Njujorku.

Pevačica hita „Bloody Mary“ otvorila je ceremoniju osvajanjem prve nagrade večeri – Izvođačica godine. Međutim, dok je primala nagradu, Gaga je otkrila da je morala da napusti VMA samo 15 minuta nakon početka ceremonije. „Volela bih da mogu da ostanem i gledam sve ove neverovatne nastupe, ali moram da se vratim u Medison Skver Garden“, rekla je Gaga. Pogledajte u galeriji kako je izgledalo njeno pojavljivanje na MTV ceremoniji: Pevačica je takođe bila glavna zvezda