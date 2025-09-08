Dva dobitnika će podeliti drugi najveći džekpot u istoriji američke lutrije

Dva dobitnika će podeliti drugi najveći džekpot u istoriji američke lutrije

Dva dobitna Powerball tiketa prodata su u Misuriju i Teksasu u subotu.

Srećni igrači će podeliti dobitak od 1,78 milijardi dolara. To je drugi najveći džekpot u istoriji ove lutrije. Organizatori su saopštili da će dobitnici moći da biraju između 893,5 miliona dolara isplaćenih kroz 30 godišnjih rata i jednokratne isplate od 410,3 miliona dolara. Ako izaberu jednokratnu isplatu, što je obično popularnija opcija, suočiće se sa federalnim porezom od 24%, što će njihov dobitak smanjiti na oko 311,8 miliona dolara. Nakon toga, verovatno
