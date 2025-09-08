Drugi najveći džekpot u istoriji države Dvojica dele neverovatan dobitak od 1,8 milijardi dolara: Prijatelji srećne ruke - evo kako će podeliti!

Drugi najveći džekpot u istoriji države Dvojica dele neverovatan dobitak od 1,8 milijardi dolara: Prijatelji srećne ruke - evo kako će podeliti!

Dvoje igrača američke lutrije Pauerbol u Misuriju i Teksasu osvojili su kombinovani dobitak od 1,8 milijardi dolara, što je drugi najveći džekpot ostvaren u istoriji američke lutrije.

Pobednički brojevi izvučeni kasno sinoć sa belim lopticama bili su 11, 23, 44, 61, 62, i crveni Pauerbol 17, preneo je Rojters. Nagradu će podeliti dvoje vlasnika tiketa čiji identitet nije objavljen. Dobitnici mogu da biraju da li će im suma od 893,5 miliona dolara biti isplaćivana u ratama tokom narednih 30 godina, ili će odjednom uzeti sumu od 410,3 miliona, navodi agencija. Sinoćnje izvlačenje bilo je 42. po redu otkako je osvojen poslednji glavni dobitak 31.
Vlada Rumunije preživela četiri uzastopna glasanja o poverenju

Japanski premijer Šigeru Išiba podneo ostavku

Ukrajina NAPALA naftovod "Družba" u Rusiji: Ogromne eksplozije i požari!

Rat - dan 1.292: Pogođena zgrada ukrajinske vlade; Ukrajinci povratili kontrolu; Rusiji slede sankcije?

Ruski tanker za transfer tečnog prirodnog gasa isplovio iz kineske luke

"Sledi nova faza" Tramp poslao poruku Rusiji

Izvučena druga najveća premija u istoriji: Dvoje dobitnika deli džekpot od 1,79 milijardi dolara

