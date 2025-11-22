Naoružani napadači oteli više od 200 učenika iz katoličke škole u Nigeriji

Telegraf pre 6 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Naoružani napadači oteli više od 200 učenika iz katoličke škole u Nigeriji

Naoružani napadači oteli su danas više od 200 školske dece iz katoličkog internata u zapadnom regionu Nigerije, saopštilo je Hrišćansko udruženje Nigerije (CAN).

Porparol CAN-a Danijel Atori je kazao da se najnovija u nizu otmica u najnaseljenijoj zemlji Afrike dogodila u katoličkoj školi Svete Marije, u opštini Papiri, odakle su napadači oteli 215 učenika i 12 nastavnika, prenosi AP. Atori je u saopštenju rekao da udruženje radi "na tome da osigura bezbedan povratak" dece. Komanda državne policije Nigerije saopštila je da su se otmice dogodile u ranim jutarnjim satima, i da su vojne i bezbednosne snage od tada raspoređene
