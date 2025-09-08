Preminuo reditelj “Boljeg života”: Bio je hospitalizovan nakon nesreće koju je doživeo na snimanju

Preminuo reditelj Mihailo Vukobratović Kulturna scena Srbije ostala je bez reditelja Mihaila Vukobratovića, koji je preminuo u 72. godini u KBC Zemun.

U bolnici je proveo više od dva meseca, nakon nesreće koja se dogodila 28. juna. Tada je pao na snimanju u Zemunu i zadobio teške povrede glave i kičme. Iza njega su ostale brojne rado gledane serije, koje su obeležile domaći televizijski program: “Bolji život”, “Bela lađa”, “Stižu dolari”, “Otvorena vrata”... Vukobratović je rođen u Beogradu 1972 godine, a filmsku i televizijsku režiju diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosi u Beogradu. Nakon vesti o njegovoj