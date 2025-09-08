Pojačana kontrola saobraćaja – otkriveno 759 prekršaja, rekorder vozio sa 2,62 promila alkohola

iKragujevac pre 1 sat
Pojačana kontrola saobraćaja – otkriveno 759 prekršaja, rekorder vozio sa 2,62 promila alkohola

Tokom trodnevne akcije pojačane kontrole saobraćaja na putevima opštine Aranđelovac, saobraćajna policija iz Kragujevca zabeležila je čak 759 prekršaja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Najveći broj vozača – 678 – sankcionisan je zbog prekoračenja dozvoljene brzine, dok je 21 vozač isključen iz saobraćaja. Od tog broja, 17 vozača je zatečeno pod dejstvom alkohola, dok su četvorica sankcionisana zbog nasilničke vožnje. Tokom akcije, policija je zaustavila više vozača sa ekstremno visokim nivoom alkohola u krvi. Rekorder je bio 36-godišnji vozač “opela” sa 2,62 promila alkohola, a odmah za njim 45-godišnjak u “pasatu” sa 2,40 promila. U istom
