Drama u Poljskoj: Pronađeni ostaci neidentifikovanog letećeg objekta

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
Poljski graničari su prijavili da su pronašli ostatke neidentifikovanog letećeg objekta u selu blizu granice sa Belorusijom, saopštila je policija kasno sinoć. "Danas, pre 22 časa, dežurni službenik u policijskoj stanici Terespolj primio je izveštaj od službenika Granične straže o pronalasku ostataka neidentifikovanog letećeg objekta u blizini graničnog prelaza Terespolj u Polatičama“, navodi se u saopštenju policije. BONUS VIDEO: ( Reuters/MONDO)
Euronews pre 46 minuta
Blic pre 1 sat
NIN pre 1 sat
Dnevnik pre 1 sat
Kurir pre 50 minuta
Alo pre 1 sat
Politika pre 1 sat
