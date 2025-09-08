Drama u Poljskoj: Pronađeni ostaci neidentifikovanog letećeg objekta

Poljski graničari su prijavili da su pronašli ostatke neidentifikovanog letećeg objekta u selu blizu granice sa Belorusijom, saopštila je policija kasno sinoć. "Danas, pre 22 časa, dežurni službenik u policijskoj stanici Terespolj primio je izveštaj od službenika Granične straže o pronalasku ostataka neidentifikovanog letećeg objekta u blizini graničnog prelaza Terespolj u Polatičama“, navodi se u saopštenju policije. BONUS VIDEO: ( Reuters/MONDO)