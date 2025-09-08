Danas pretežno sunčano uz povremenu oblačnost: Ponegde i kratki pljuskovi

Vreme toplije od proseka donosi 8. septembar, posebno na jugu Srbije, gde je aktiviran žuti meteoalarm.

Upozorava se danas i na pljsukove praćene grmljavinom, ali samo na planinama. Iznad našeg područja dominira toplo i stabilno vreme zahvaljujući prostranom anticiklonu koji se proteže preko jugoistočne i istočne Evrope. Zato ćemo imati dosta sunca i letnje temperature. Ovog jutra je pretežno oblačno, na jugoazapadu po dolinama i maglovito. U nastavku dana smena sunca i oblaka. U većem delu zemlje ostaje suvo, a slaba kiša je moguća samo u brdsko-planinskim