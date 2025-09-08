Vučić ugostio holivudsku glumicu Lolitu Davidović: Država će nastaviti da podržava filmsku industriju

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Vučić ugostio holivudsku glumicu Lolitu Davidović: Država će nastaviti da podržava filmsku industriju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas, pošto je u Beogradu ugostio holivudsku glumicu Lolitu Davidović i njenog supruga, reditelja i scenaristu Rona Šeltona, da će "država nastaviti da podržava kulturu i filmsku industriju".

Davidović i Šelton borave u Srbiji povodom prvog Nacionalnog festivala filma i televizije na Zlatiboru, održanog u organizaciji reditelja Predraga Gage Antonijevića, objavio je Vučić na Instagramu. "U prijatnoj atmosferi, uz kafu i krofne, razgovarali smo o njenim korenima i uspešnoj holivudskoj karijeri, o potencijalima snimanja filmova i serija u Srbiji, saradnji sa našim autorima, povezivanju sa dijasporom kroz film i novim projektima koji Srbiju sve snažnije
