Vučić o Evrobasketu: „Mislili smo da smo najbolji na svetu“

Glumica Lolita Davidović i njen suprug Ron Šelton se nalaze u Srbiji.

Bili su specijalno gosti prvog Nacionalnog festivala filma i televizije koji je održan na Zlatiboru, a sada su se susreli sa Aleksandrom Vučićem. Predsednik Srbije je prokomentarisao je mišljenje holivudske glumice Lolite Davidović da je srpski narod najbolji na svetu, osvrćući se na srpsku košarku. – Mi Srbi smo mislili da smo najbolji u košarci u svetu, sad znamo da imamo jednog najboljeg igrača, ali timski nismo najbolji na svetu, ni u Evropi. Ostalo nam je da