O trošku građana Srbije, na trpezi krofne: Aleksandar Vučić primio Lolitu Davidovič i njenog muža Rona Šeltona (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, u vili Mir, ugostio holivudsku glumicu srpskog porekla Lolitu Davidovič i njenog muža Rona Šeltona.

Lolita Davidovič i Ron Šelton u Srbiji borave povodom prvog Nacionalnog festivala filma i televizije koji je održan na Zlatibru. Njih dvoje su došli na poziv reditelja Predraga Gage Antonijevića, koji je zajedno sa njima prisustvovao i prijemu kod predsednika. Fotografije sa prijema, objavio je Vučić na svom zvaničnom nalogu na Instagramu. „Zadovoljstvo mi je što sam u Beogradu ugostio holivudsku glumicu Lolitu Davidović i njenog supruga, proslavljenog reditelja i