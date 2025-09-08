Drid: Nema više policije niti blokade DIF-a u Novom Sadu

Nedeljnik
Drid: Nema više policije niti blokade DIF-a u Novom Sadu

Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje (DIF) u Novom Sadu Patrik Drid izjavio je da je sa studentima i nastavnim osobljem pronađeno rešenje za dalji rad fakulteta i da će ispitni rok biti nastavljen.

Dodao je da blokade zgrade fakulteta nema, kao ni policije u zgradi. Drid je za Tanjug rekao da je na sastanku bilo napeto, ali da je nađeno rešenje. „Napravili smo mi neke ustupke, oni su napravili neke ustupke, kao što inače ide u dijalogu i u kompromisu. Našli smo rešenje i idemo dalje. Nastavljamo sa radom, nastavljamo sa ispitima, da privedemo kraju, da možemo početi sledeću školsku godinu na vreme“, rekao je Drid, dodajući da se došlo do kompromisa. On kaže
