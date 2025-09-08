Postignut dogovor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja: Nastavak nastave i ispitnog roka

Serbian News Media pre 1 sat
Postignut dogovor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja: Nastavak nastave i ispitnog roka

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, Patrik Drid, objavio je da je pronađeno rešenje za dalji rad fakulteta nakon sastanka sa studentima i nastavnim osobljem.

Ovim dogovorom omogućava se nastavak ispitnog roka i planira se normalan početak sledeće školske godine. Drid je za Tanjug izjavio da je sastanak, iako napet, rezultirao kompromisom u kojem su obe strane napravile ustupke. Naglasio je da se nastavlja sa radom, uključujući polaganje ispita, kako bi se tekuća školska godina privela kraju na vreme. Prema dekanovim rečima, postignutim dogovorom blokada zgrade fakulteta je okončana, a policija koja je prethodno bila
