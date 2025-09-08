„Represija urušava javno zdravlje“: Zbor zdravstvenih radnika o situaciji u društvu

Zbor zdravstvenih radnika Srbije optužio je danas predsednika države Aleksandra Vučića da snosi odgovornost za izloženost represiji i osećaj nesigurnosti među stanovništvom i pozvao ga da raspiše vanredne izbore. „Brutalne policijske intervencije, upotreba suzavca i drugih hemijskih sredstava, fizičko nasilje, hapšenja i dugotrajna zadržavanja u pritvoru bez osnova, kao i kampanja zastrašivanja i medijske manipulacije, imaju ozbiljne posledice ne samo po društvenu