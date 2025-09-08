Zbor zdravstvenih radnika: Vučić kriv za represiju i nesigurnost u društvu

Zbor zdravstvenih radnika Srbije saopštio je da predsednik države Aleksandar Vučić snosi odgovornost za izloženost represiji i osećaj nesigurnosti među stanovništvom i pozvao ga da raspiše vanredne izbore.

"Brutalne policijske intervencije, upotreba suzavca i drugih hemijskih sredstava, fizičko nasilje, hapšenja i dugotrajna zadržavanja u pritvoru bez osnova, kao i kampanja zastrašivanja i medijske manipulacije, imaju ozbiljne posledice ne samo po društvenu koheziju, već i po javno zdravlje", saopštio je zbor zdravstvenih radnika. Ocenili su da su građanski protesti u Srbiji, koji traju već deset meseci, praćeni sve izraženijom represijom vlasti. "Kod građana koji su