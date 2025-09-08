VREME DANAS: Pretežno sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Srbiju danas očekuje pretežno sunčan i veoma topao dan, sa temperaturama koje će u većini mesta prelaziti trideseti podeok.

Stabilne vremenske prilike obeležiće veći deo zemlje, donoseći idealne uslove za boravak na otvorenom, ali se u popodnevnim satima očekuje lokalni razvoj oblačnosti. Lokalne nestabilnosti u planinama Tokom jutra i prepodneva preovlađivaće vedro vreme, uz povremenu pojavu male do umerene oblačnosti. Međutim, sredinom dana i posle podne, naročito u brdsko-planinskim predelima južne i zapadne Srbije, očekuje se nešto više oblaka. Ova oblačnost će usloviti retku i